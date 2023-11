Celebrata a Perugia la Giornata europea sulla giustizia civile

E' stato celebrata mercoledì nel distretto di Perugia della Corte di Appello e della Procura generale la Giornata europea sulla giustizia civile, con l'obiettivo di informare i cittadini sulle modalità del suo funzionamento e sui loro diritti. La presidente facente funzioni della Corte di Appello, Claudia Matteini e il Procuratore generale, Sergio Sottani, hanno incontrato la stampa per fare un bilancio di quanto fatto nella regione e per definire gli obiettivi futuri.

"Il significato della giornata di oggi - ha detto la presidente Matteini - è quello di informare i cittadini su che cosa è la giustizia civile e su cosa fa la magistratura, al di là di quella che è la sua attività prettamente giurisdizionale, uscendo dai propri uffici per avere rapporti con le altre istituzioni e creare delle reti che permettano di avere una giustizia efficace ed efficiente".

"La giustizia civile viene - ha detto Sottani - vista a volte come 'cenerentola' perché le prime pagine dei giornali, gli organi di informazione, i social, si concentrano spesso sull'aspetto repressivo. Ma la giustizia civile tocca tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, dalle liti condominiali, alle questioni societarie, fino al tema sicuramente fondamentale della famiglia in cui si può intervenire sia a tutela dei soggetti vulnerabili sia a tutela del minore".

"Si pensa sempre ad affrontare la violenza nell'ambito penale - ha spiegato Matteini - ma il giudice civile è il primo che affronta la problematica familiare e che interviene prendendo in carico il nucleo. In ambito civile, nel momento in cui vi è una separazione, un divorzio, un procedimento di affidamento dei figli, si prende cognizione di eventuali situazioni di disagio e dobbiamo essere attenti nell'intercettarli per poter attuare tutti quegli strumenti di protezione della donna e del bambino, attraverso percorsi di sostegno".

Per Matteini "la tutela dei soggetti fragili ha bisogno di un intervento unitario e complessivo che non venga rimesso alla semplice buona volontà dei vari attori che si trovano ad operare in quel caso particolare" e "sarebbe necessario costituire un servizio sociale dedicato alla tutela dei soggetti fragili, che oggi non esiste".



