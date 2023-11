A Spoleto 'Eat, enogastronomia a teatro'

Cibo e vino sono pronti a salire insieme sul palco grazie ad un format innovativo che lega arte culinaria e spettacolo. Quattro giorni di teatro, musica e degustazioni dedicati all'enogastronomia. Tutto questo andrà in scena a Spoleto, da giovedì 23 novembre e fino al 26, con la seconda edizione di "Eat, Enogastronomia a Teatro".

"Questo è il vero inizio per noi - affermano Anna Setteposte e Andrea Castellani, organizzatori dell'evento in collaborazione con il Comune di Spoleto - perché lo scorso anno abbiamo sperimentato questo format e i risultati raggiunti hanno superato ogni aspettativa. Quest'anno abbiamo deciso di aumentare tutto: spettacoli, giornate e creatività".

Il tutto sarà "condito" dalle novità del 2023. A partire dal Premio Umbre Best Experience promosso dalla rete al femminile con vocazione turistica "Umbre" (United Marketing for Business and Regional Experience) e destinato alle migliori e più innovative esperienze turistiche realizzate sul territorio. Per proseguire con "Pasticceri. Io e mio fratello Roberto" di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano a cura della compagnia Orsini.

In programma anche il nuovo spettacolo "FoodEnsemble - Il concerto che puoi mangiare", un'esperienza sensoriale da vivere come un concerto, uno spettacolo da gustare come una cena e la degustazione del "Re dei bianchi umbri", con la Spoleto Doc Trebbiano Spoletino, sapientemente raccontato e gustato dal giornalista Francesco Saverio Russo.

Torna anche Daniele De Michele "Donpasta", dj, economista e appassionato di gastronomia con uno spettacolo nuovo con quattro ospiti pronti a sfidarsi davanti al pubblico votante: Giorgione, Carlotta Delicato, Le Sorelle Passera e Guido Farinelli che porteranno a Eat ognuno il suo piatto abbinato ad un disco.

Quest'anno, oltre che al Teatro Caio Melisso, la rassegna presenta alcuni spettacoli al Teatrino delle Sei in pieno centro storico. Sarà proprio questo luogo ad ospitare le produzioni teatrali selezionate attraverso la call Play Eat, uno spazio riservato ai migliori spettacoli teatrali legati all'universo dell'enogastronomia.



