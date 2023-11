Tesei, fare squadra con tutto il personale della sanità

Ha invitato "a fare squadra con tutto il personale sanitario anche per comunicare alla popolazione quanto sia importante riorganizzare le strutture" la presidente della Regione Donatella Tesei intervenuta ad Arezzo al 18/o forum Risk management Sanità. "Tutte le volte che ci si confronta si mette un tassello in più per risolvere un problema complesso come quello della sanità pubblica" ha sottolineato a margine dell'iniziativa.

"Non si può avere per tutti l'ospedale sotto la propria abitazione - ha detto Tesei - ma bisogna avere riguardo dei livelli di assistenza e dell'appropriatezza che dà sicurezza anche ai cittadini per quanto attiene alle cure".

Per la presidente umbra "dobbiamo poi cominciare a ragionare in termini molto concreti di prevenzione primaria". "Abbiamo per un certo aspetto la fortuna di avere una popolazione sempre più anziana - ha aggiunto - e quindi si vive di più e meglio ma l'età è anche accompagnata da patologie proprie di quella avanzata. Cronicità che sicuramente non vanno curate negli ospedali di secondo livello, destinati all'alta complessità, ma in strutture da riconvertire o realizzare che sono gli ospedali o le case di comunità. La nuova sanità prevista anche dal Pnrr.

Per fare questo ci vuole però la comunicazione. La comunità deve capire che è importante andare dove c'è la sicurezza delle cure, non al pronto soccorso più vicino ma a quello che garantisce gli standard più adeguati. Quindi stiamo attraversando una fase importante per quei cambiamenti che sono d'interesse generale e per rendere sostenibile la sanità. Altrimenti le risorse oggi messe a disposizione dal servizio sanitario nazionale declinato poi nelle regioni, non sono sufficienti a garantire il sistema".





