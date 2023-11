Prisco, addestramento polizia anche con l'esempio dei caduti

"L'addestramento e il bagaglio di conoscenze che offriamo alle donne e agli uomini delle forze di polizia passano anche per l'esempio e il sacrificio dei caduti nella lotta alla criminalità organizzata.

L'intitolazione dell'auditorium dell'istituto per sovrintendenti della polizia di Spoleto a due servitori dello Stato come Antonino Cassarà e Roberto Antiochia è importante perché dimostra come anche nel momento di maggiore tensione e difficoltà nella lotta alla criminalità organizzata, lo Stato non rinuncia al suo ruolo e vince nel rispetto delle regole": lo ha sottolineato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, che partecipato alla cerimonia. "La scuola per Sovrintendenti di Spoleto è un istituto di eccellenza - ha aggiunto - che funziona sempre a pieno regime per elevare il grado di formazione del personale della polizia di Stato, per un sempre più efficace contrasto al crimine, alle mafie in particolare, che è sempre tra i primi obiettivi di questo a Governo. Dobbiamo essere sempre un passo più avanti e per questo, anche nel 'pacchetto sicurezza' varato la scorsa settimana dal Governo, abbiamo introdotto nuove norme per colpire gli interessi economici mafiosi e contrastare le attività illecite con imprese colluse nonché - ha concluso Prisco - a semplificare le procedure di destinazione con finalità sociali dei beni sottratti alla mafia".



