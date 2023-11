Pd Regione, chiarezza sul futuro ospedale Castiglione Lago

"Fare chiarezza sul futuro dell'ospedale di Castiglione del Lago e sul Distretto Sanitario del Trasimeno": i consiglieri regionali del Partito democratico tornano "a chiedere lumi sulla vicenda, per la seconda volta in pochi mesi, a seguito della reiterata indisponibilità della Giunta regionale a fornire chiarimenti ufficiali; per altro in palese violazione delle norme che stabiliscono il termine di 15 giorni entro il quale produrre le risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dai consiglieri regionali".

"Nonostante il sollecito inviato ad ottobre scorso - spiegano Simona Meloni, Michele Bettarelli, Tommaso Bori e Fabio Paparelli in una nota - ci troviamo costretti a rivolgere una nuova interrogazione all'assessore alla Sanità Luca Coletto, al fine di conoscere quale destino attende il presidio sanitario castiglionese sia in termini di effettiva funzionalità che di organizzazione futura, una volta che saranno terminati i lavori relativi alla ristrutturazione e al suo ampliamento. Crediamo sia doveroso che i cittadini del comprensorio del Trasimeno possano conoscere in quali tempi la struttura verrà finalmente ultimata. Oltreché, cosa ne sarà del Distretta sanitario tenuto conto che, con il nuovo Piano Sanitario, ancora bloccato in Commissione, era stato deciso il suo smantellamento con un improbabile accorpamento con l'Orvietano e poi con l'Alto Tevere. Fattispecie sulle quali gli esponenti della Giunta regionale hanno fatto seguire una serie di dichiarazioni a mezzo stampa, peraltro, prima confermate e poi smentite, senza produrre mai risposte ufficiali a richieste ufficiali, così come nel caso delle nostre interrogazioni. Ciò ha finito per alimentare solo ulteriore confusione e sfiducia nei cittadini del Trasimeno".



