I carabinieri dell'Umbria commemorano la Virgo Fidelis

I carabinieri del comando legione Umbria di Perugia hanno commemorato la loro patrona "Virgo Fidelis'. Nell'ex chiesa Santa Maria Maddalena, all'interno della caserma Garibaldi, è stata celebrata una messa, officiata dall'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Ivan Maffeis.

Alla funzione religiosa hanno partecipato autorità, le famiglie dei militari, i rappresentanti dell'associazione nazionale carabinieri e numerosi cittadini.

Nell'ambito delle celebrazioni si è svolta anche l'inaugurazione del ripristinato monumento ai carabinieri caduti nell'adempimento del dovere collocato all'interno della sede del comando legione carabinieri Umbria.

Alla cerimonia - riferisce l'Arma - hanno partecipato i famigliari dei caduti, Paola Bellucci madre del colonnello Valerio Gildoni, medaglia d'oro al valor militare, Emanuela Becchetti, vedova dell'appuntato Donato Fezzuoglio decorato di Movm, Rosella Angeli, madre del maresciallo Andrea Angelucci medaglia d'oro al Valor civile, e Ada Pompei, madre del vice brigadiere Renzo Rosati decorato di Movc. Hanno scoperto la stele unitamente al comandante della Legione carabinieri Umbria, il generale Gerardo Iorio e all'arcivescovo Maffeis. La commemorazione è proseguita con la deposizione della corona d'alloro al monumento da parte del comandante della Legione, del presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta e del prefetto di Perugia Armando Gradone.

Al termine delle celebrazioni, il comandante della Legione ha preso la parola e nell'esprimere un ringraziamento all'arcivescovo di Perugia e ha dedicato un pensiero ai caduti dell'Arma ed alle loro famiglie. "Se sapremo onorare ogni giorno il loro sacrificio - ha detto - attraverso i nostri comportamenti, attuando concretamente lo stesso spirito di servizio, non saranno caduti invano. Il loro lascito morale vivrà attraverso il nostro impegno preservando i valori che hanno difeso. Che la loro eredità continui a ispirare non solo noi, ma le generazioni future". Durante la cerimonia è stato rievocato l’82/o anniversario della battaglia di Culqualber. La Virgo fidelis è stata celebrata anche a Terni con una messa in cattedrale, officiata dal vescovo, Francesco Antonio Soddu,

