Cantone, revenge porn usato come vendetta per fine relazioni

"Soprattutto tra i giovani non si accetta l'idea che le relazioni finiscano e spesso ci si vendica portando in pubblico le proprie esperienze personali, anche intime, per creare un danno soprattutto alle ragazze": lo ha detto il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, intervistato dalla TgR dell'Umbria sulla questione della violenza di genere.

Il magistrato si è mostrato tuttavia scettico sulle norme del cosiddetto codice rosso rafforzato. "Pensare che in 30 giorni si possano chiudere le indagini - ha sostenuto - come se tutto fosse semplice o semplificabile secondo me non è corretto.

Si rischia una deriva burocratica ma anche di ingenerare aspettative nelle vittime superiori a quelle che sono le reali possibilità".

Cantone ha poi rilevato un aumento di segnalazioni da parte di donne straniere per le violenze subite. "Abbiamo visto - ha rilevato - ad esempio moltissime nordafricane denunciare i loro compagni e mariti per comportamenti che probabilmente nella loro cultura vengono considerati quasi normali, come non consentire di uscire o imporre il velo o utilizzare le mani nei confronti del coniuge o dei figli".



