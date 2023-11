Assemblea a Perugia Movimento 5 stelle con Giuseppe Conte

Ci sarà anche Giuseppe Conte all'assemblea del Movimento 5 stelle in programma sabato 25 novembre all'auditorium Capitini di Perugia. Appuntamento dedicato alla comunità regionale e che sarà incentrato sulla presentazione della nuova organizzazione territoriale.

All'evento parteciperanno - annuncia il M5s - la deputata Emma Pavanelli, il coordinatore regionale Thomas De Luca, i coordinatori provinciali, la vicepresidente vicaria Paola Taverna, i consiglieri ed i referenti territoriali. Ad aprire i lavori sarà il presidente Giuseppe Conte.

Durante l'assemblea verrà illustrato il nuovo percorso di strutturazione che ha portato alla formazione di otto gruppi territoriali, mentre altri ne stanno nascendo. "Il Movimento 5 stelle - si legge nella sua nota - riparte quindi dai territori per rendere ancora più incisiva la propria azione politica a tutela degli interessi della comunità. Un'occasione per rafforzare il legame con gli attivisti e coinvolgere tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla costruzione del futuro comune, contribuendo al rinnovamento e al consolidamento del M5S in Umbria".



