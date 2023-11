A Valtopina la 41/a edizione della mostra mercato del Tartufo

Si terrà dal 24 al 26 novembre a Valtopina la quarantunesima edizione della mostra mercato del Tartufo, con un programma che prevede numerose iniziative collaterali, dalle mostre a passeggiate e corse nella natura.

L'evento, che vedrà protagonista sia il tartufo bianco che nero, è stato presentato a Perugia, nella sala Pagliacci della Provincia dal sindaco di Valtopina Gabriele Coccia, da Giancarlo Picchiarelli delegato del Comune per l'Associazione nazionale Città del tartufo, da Antonella Brancadoro direttore di Anct e da Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini.

L'evento verrà inaugurato venerdì 24 con una cena inaugurale curata dalla pro loco di Valtopina. Il mattino seguente aprirà l'area espositiva e prenderanno il via le iniziative collaterali. Alle 9,30 partenza del secondo trail del Cavatore, abbinato ad una passeggiata nella terra del tartufo. Alle 10,30 incontro istituzionale nell'area eventi-palasport, dove sarà fatto il punto sui progetti di valorizzazione di Valtopina e dell'area del Subasio. Sarà anche presentata la nuova guida "L'Italia del Tartufo".

Al termine il taglio del nastro della manifestazione che, ha sottolineato il sindaco Coccia, è resa possibile "anche grazie ad un ruolo fondamentale dei volontari".

La manifestazione prevede anche spazi ed attività dedicate ai più piccoli con l'angolo dei giochi in legno.

Sabato 25, alle 16, è inoltre in programma l'inaugurazione del piccolo museo parrocchiale Villae Quercus con esibizione musicale con l'antico armonium della parrocchia.



