Priora Cascia, legame tra S. Rita e Terra Santa si rafforza

"Il legame tra Santa Rita e la Terra Santa si rafforza e questo aumenta la responsabilità di pregare per la pace": così all'ANSA la priora del monastero di Santa Rita di Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis, spiegando l'incontro con padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, avvenuta stamani a Cascia.

"La nostra santa è una donna di pace e ho voluto regalare una reliquia a padre Ibrahim che potrà portarla in Terra Santa, così Rita sarà presente anche lì in quella situazione di conflitto", ha aggiunto la monaca di clausura. "Alla pace - ha concluso suor Bernardinis - si arriva con l'aiuto di Dio, ma anche con l'impegno nostro a fare un passo indietro".



