Padre Faltas, ho chiesto aiuto a Santa Rita per la pace

"Ho chiesto aiuto a Santa Rita per realizzare la pace in Terra Santa e per fermare questo periodo di inferno": a dirlo all'ANSA è padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, stamani in visita all'urna della santa degli "impossibili" a Cascia.

Ad accoglierlo la madre priora, suor Maria Rosa Bernardinis e il priore del convento di Sant'Agostino, padre Mario De Santis.

Padre Ibrahim si è raccolto in preghiera davanti Santa Rita svelando, al termine della visita, che "già un aiuto è arrivato da Rita, ho appena ricevuto la notizia che gli operai bloccati da 45 giorni a Betlemme stamani sono riusciti a raggiungere Gerusalemme".

Con la priora c'è stato anche uno scambio di doni, la religiosa ha consegnato al vicario della Custodia una reliquia da portare in Terra Santa. Padre Ibrahim ha anche ricordato come Santa Rita sia una figura "molto importante in tutto il Medio oriente, tutti le sono devoti".



