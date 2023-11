Eseguita una misura cautelare nei confronti di un minorenne

La misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un minorenne, denunciato in passato per reati legati alla droga, è stata eseguita a Terni dalla polizia di Stato.

Era la sera di mercoledì 2 agosto, quando la polizia lo aveva fermato per un controllo, insieme ad altri tre ragazzi e una ragazza.

Gli agenti della squadra mobile, sezione antidroga, avevano notato un'auto con a bordo tre giovani, già noti alla polizia, ed avevano intimato l'alt, proprio mentre stavano giungendo a piedi il minore e una ragazza, che, alla vista dei poliziotti avevano provato ad allontanarsi.

Agli agenti, i cinque ragazzi avevano detto che stavano andando tutti insieme a cena in un locale, ma la ragazza era stata trovata in possesso di una dose di hascisc; a quel punto, il minorenne aveva dichiarato agli agenti di avere delle dosi di ketamina in casa, dove erano poi state trovate 37 bag di ketamina e 11 dosi di cocaina, per un totale di circa 12 grammi.

Il ragazzo, già denunciato in precedenza per lo stesso reato, era stato di nuovo deferito per detenzione ai fini di spaccio.

A seguito di questa ultima denuncia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare del collocamento in comunità per il minore.



