Celebrato il 177/o anniversario della polizia locale di Foligno

Si è celebrato lunedì mattina il 177/o anniversario della fondazione del Corpo di polizia municipale di Foligno.

Nel corso del suo intervento il sindaco, Stefano Zuccarini, ha rilevato, tra l'altro, che "oggi è una giornata importante: è giusto e doveroso sottolinearlo, in questi momenti che ci vedono uniti al servizio della città e della comunità. Sin dal suo insediamento, questa amministrazione comunale ha sempre dato la massima attenzione al Corpo della polizia municipale, e possiamo dire sono molti ed importanti i traguardi che abbiamo raggiunto insieme con la dotazione di personale, ufficiali ed agenti, con ben due concorsi, ed un terzo in via di svolgimento. Penso, in primis, all'entrata in funzione del nuovo servizio integrato di videosorveglianza della città di Foligno, che ha permesso di creare una sala operativa interforze proprio al comando della polizia locale, collegata direttamente ai carabinieri, alla polizia di Stato e alla guardia di finanza, e che grazie all'intelligenza artificiale gestirà 104 telecamere con la possibilità di connettere anche impianti di privati ed aziende.

Un progetto innovativo a livello nazionale, primo del suo genere in Umbria".

"La novità - ha aggiunto - consiste proprio nel poter controllare tutti i dati che questo sistema di videosorveglianza integrata sarà in grado di generare: monitorare il traffico, gestire i semafori a seconda delle necessità in tempo reale; aumentare l'illuminazione all'occorrenza; segnalare sovraffollamenti; leggere targhe di veicoli che risultino rubati o non in regola. Non sarà più necessario tenere operatori a controllare costantemente tutti i monitor ma sarà anzi lo stesso terminale ad essere di supporto all'attività del comando della polizia municipale e delle forze dell'ordine sul territorio: prezioso strumento anche sul fronte della lotta al degrado urbano e all'inquinamento acustico ed ambientale. Un terzo stralcio arriverà grazie ad uno stanziamento di 250mila euro da parte del ministero dell'Interno. Ricordo, tra le altre azioni qualificanti, l'attivazione del presidio dello polizia locale in piazza Matteotti".



