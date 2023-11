Bori, Perantonio e Sant'Orfeto aspettano per ricostruzione

"I territori di Pierantonio e di Sant'Orfeto aspettano da troppo tempo certezze su tempi di ricostruzione e futuro. Per questo il Partito democratico ha presentato un emendamento alla Manovra di Bilancio per inserire Umbertide e la frazione di Sant'Orfeto di Perugia nel cratere del sisma 2016 e per assicurare finanziamenti certi per i prossimi cinque anni": ad annunciarlo è il consigliere regionale e segretario del Partito democratico, Tommaso Bori. In una nota condivisa con la capogruppo comunale del Pd di Perugia, Sarah Bistocchi e quello di Umbertide, Filippo Corbucci, sottolinea "il mantenimento dell'impegno preso lo scorso settembre, durante l'iniziativa con l'onorevole De Micheli e per cui ringraziamo i parlamentari umbri e i gruppi nazionali".

"Il nostro obiettivo - afferma Bori in una nota di Palazzo Cesaroni - è di far uscire dall'oblio queste zone, colpite da un sisma che ha provocato danni ingenti e che il centrodestra, in Regione e al Governo nazionale, non sembra affrontare. Questi emendamenti, presto all'attenzione del Parlamento, saranno anche al centro di una nuova iniziativa prevista a Sant'Orfeto con Giovanni Legnini, che dal 2020 al 2022 ha ricoperto il ruolo di Commissario straordinario alla ricostruzione per il sisma del 2016".



