A Castiglione del Lago campionato europeo 2025 di endurance

La Federazione equestre internazionale sceglie Castiglione del Lago ed Alula per i maggiori eventi internazionali del calendario dell'endurance dei prossimi due anni, rispettivamente, il campionato europeo e quello mondiale: protagonista sistemaeventi.it, come comitato organizzatore del campionato europeo 2025 in Umbria e come partner tecnico-sportivo, insieme al Saef e alla Rcu, del mondiale 2026 nel deserto saudita. Le date sono il 6 settembre 2025 per l'appuntamento in Umbria e il 17 ottobre 2026 per quello nel deserto saudita.

Pienamente coinvolto sarà il team sistemaeventi.it, società umbra guidata dal Ceo & chairman Gianluca Laliscia, che per il campionato europeo di Castiglione del Lago opererà da vero e proprio comitato organizzatore mentre per il mondiale di Alula ricoprirà il ruolo di partner tecnico-sportivo affiancando il comitato organizzatore composto dalla Federazione Equestre dell'Arabia Saudita e dalla Royal Commission for Alula.

"Le assegnazioni del mondiale ad Alula e del campionato europeo a Castiglione del Lago - afferma Gianluca Laliscia, campione del mondo di Endurance - rappresentano per sistemaeventi.it il coronamento di 24 anni di duro lavoro, passione e dedizione nel mondo dell'endurance. Per me e per tutta la mia squadra, il raggiungimento di questo traguardo è motivo di grande soddisfazione e un punto di partenza per nuove e importanti sfide. Desidero quindi esprimere la mia sincera gratitudine alla Federazione Italiana Sport Equestri, alla Federazione Equestre Saudita, alla Royal Commission for AlUla, alla Regione Umbria e al Comune di Castiglione del Lago per il loro costante sostegno, la fiducia e la piena condivisione nel portare avanti le due candidature".



