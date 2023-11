Turetta arrestato in Germania come accadde con Rudy Guede

Riporta alla memoria e un altro caso della cronaca giudiziaria italiana l'arresto vicino a Lipsia di Filippo Turetta, il ventiduenne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Sempre in Germania fu infatti bloccato il 20 novembre del 2007 Rudy Guede, unico condannato per l'omicidio a Perugia di Meredith Kercher e ora tornato libero dopo avere scontato 16 anni di reclusione.

Guede venne fermato mentre era su un treno che viaggiava tra le stazioni di Magonza e Wiesbaden dopo essere fuggito da Perugia immediatamente dopo il delitto (al quale si è sempre proclamato estraneo). Privo di biglietto, al controllo della sua identità fu individuato come ricercato ed arrestato. A incastrare l'ivoriano fu l'impronta di una sua mano insanguinata sul cuscino posto sotto al cadavere della Kercher.

Guede venne poi estradato in Italia, processato e condannato.

Dopo avere scontato la sua pena nel carcere di Viterbo è tornato libero.



