La polizia di Stato ricorda Stefano Gelsomini

E' stato ricordato il 16 novembre, nell'anniversario della sua prematura scomparsa, l'agente scelto della polizia di Stato Stefano Gelsomini, deceduto a Roma nel 1998.

Quel giorno, mentre faceva rientro al reparto mobile, dove prestava servizio - ricorda in una nota la questura di Terni - transitando per via Cristoforo Colombo a Roma, notò un grave incidente tra due autovetture ed un ciclomotore e non esitò a fermarsi per tentare di prestare aiuto; purtroppo però, nell'attraversare la strada, un'auto lo travolse e lo uccise.

Alla sua memoria sono state dedicate la caserma del I reparto mobile di Roma ed una via nel suo paese di origine, Poggio di Otricoli (Terni), dove, nella chiesa di San Nicola, si è tenuta una messa in memoria, alla presenza del vicario della questura di Terni, Luca Sarcoli, e dei familiari, insieme ai colleghi della questura e del suo reparto mobile.

La messa, celebrata dal cappellano del reparto mobile di Roma, don Valter, è stata preceduta dalla deposizione di una corona nella cappella del cimitero dove riposa Stefano.

L'Associazione nazionale polizia di Stato sezione di Terni ha consegnato alla mamma, Maria Pia Pirajno, un attestato di socio onorario. La motivazione alla medaglia d'oro al valore civile che gli è stata conferita si chiude così: "Splendido esempio di umana solidarietà e alto spirito di servizio spinti sino all'estremo sacrificio".



