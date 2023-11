La Lega Umbria torna nelle piazze sabato 18 e domenica 19 novembre. "Lo scorso fine settimana - spiega il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti - siamo stati presenti in molte città dell'Umbria per parlare con i cittadini dei traguardi raggiunti grazie alla Lega e alla presidente Donatella Tesei e degli obiettivi che contiamo di raggiungere entro fine legislatura. Sabato 18 e domenica 19 novembre saremo di nuovo nelle piazze umbre con i gazebo per il tesseramento".

"Stare tra la gente - prosegue, in una nota - ci dà la carica giusta per affrontare le sfide decisive che ci attendono nel 2024. La scorsa settimana la nostra iniziativa ha riscosso grande partecipazione ed entusiasmo a conferma che abbiamo tanti umbri al nostro fianco. Avere il sostegno dei cittadini - sottolinea - testimonia che in Regione stiamo lavorando bene.

Gli umbri riescono finalmente a vedere la concretezza di quel cambiamento che chiedevano e che grazie alla Lega e alla presidente Tesei è diventato realtà. Saremo nelle piazze questo fine settimana e continueremo a stare tra la gente - conclude il segretario - grazie a tutti coloro che sono venuti e verranno a trovarci ai gazebo, ai militanti, dirigenti ed eletti della Lega Umbria che si stanno adoperando con determinazione per portare avanti il nostro progetto".



