Tante bandiere della Cgil e della Uil in piazza 4 Novembre, nel centro di Perugia, per lo sciopero 'Adesso basta!' indetto dai due sindacati per protesta contro la manovra e le politiche economiche e sociali del governo. Il capoluogo umbro ha ospitato infatti la manifestazione regionale.

In piazza anche alcuni striscioni e diversi giovani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA