Assessore Cascia, restino le stalle temporanee

"Agli imprenditori agricoli e agli allevatori delle zone terremotate si dia la possibilità di trasformare le stalle e le rimesse temporanee delocalizzate in strutture definitive, anche laddove si sia proceduto alla ricostruzione degli edifici danneggiati": a chiederlo è l'assessore al territorio del Comune di Cascia, Daniela Benedetti. Che sul tema ha presentato una mozione attraverso la quale sarà sollecitata anche la Struttura commissariale.

"Viviamo in un'area sismica e con i terremoti dobbiamo farci i conti" spiega l'assessore all'ANSA. "Sarebbe quindi auspicabile - ha aggiunto - che le strutture temporanee possano restare al loro posto, diventerebbero emergenziali qualora si dovesse presentare una nuova criticità sismica. Ovviamente - aggiunge Benedetti - occorrerà verificare caso per caso se ci saranno tutti i requisiti di legge perché la struttura delocalizzata possa restare a disposizione dell'imprenditore agricolo. Struttura che comunque dovrebbe essere acquistata dagli imprenditori interessati previo un preciso calcolo tra il contributo percepito e il valore della stessa struttura".

"Ma al di là dei tecnicismi - conclude Benedetti - adesso è importate poter affermare il principio della possibilità di mantenere in funzione le stalle e le rimesse temporanee, sarebbe sicuramente un aiuto importante per l'intero settore agricolo di un territorio che, da sette anni a questa parte, ha sofferto molto di più di tante altre zone".



