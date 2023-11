Un chilo di cocaina in casa della madre, arrestato a Terni

Un chilo di cocaina risultata purissima è stato sequestrato dai carabinieri di Terni nell'ambito di un'operazione che ha portato all'arresto di un trentaseienne, incensurato, residente a Roma ma domiciliato nella città umbra presso la casa della madre. E proprio nella camera da letto della donna che è stata recuperata la droga.

I militari sono intervenuti dopo giorni di osservazione nei pressi dell'abitazione, durante i quali è emerso - si legge in una nota dell'Arma - un insolito via vai di persone, alcune delle quali conosciute come assuntrici di stupefacenti. La casa è stata quindi perquisita con il sequestro di un panetto di cocaina.

Per l'uomo è così scattato l'arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, poi convalidato dal gip con emissione di una misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza.

Le indagini proseguono per far luce su eventuali altri soggetti coinvolti nel giro di spaccio.



