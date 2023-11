Regione annuncia nessun incremento di tasse anche nel 2024

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha incontrato questa mattina a Palazzo Donini i rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni di categoria per la fase di concertazione del Documento di economia e finanza regionale, preadottato dalla Giunta nei giorni scorsi.

Gli strumenti finanziari individuati - è stato sottolineato - non prevedono, per il quarto anno consecutivo, alcun incremento della tassazione regionale per famiglie ed imprese, ma si basano principalmente su spending review, pieno utilizzo dei fondi comunitari e sul Pnrr Umbria da 3,5 miliardi di euro intercettati dal Governo.

Il documento propone un'analisi dello scenario attuale e l'individuazione di quelle che sono le azioni e gli obiettivi della Giunta per il 2024, con evidenza delle ricadute anche nel 2025.

Tesei, durante il suo intervento di presentazione del Defr - riferisce Palazzo Donini -, si è soffermata sull'analisi di quanto raggiunto dall'amministrazione regionale e dell'attuale contesto socioeconomico. L'Umbria, infatti, ha ottenuto "importanti risultati" - è stato detto - nel triennio 2020-2022 per ciò che concerne i principali indicatori economici: crescita del pil, export, investimenti, occupazione, demografia imprese.

"Il tutto nonostante una congiuntura internazionale complessa come mai in precedenza" si legge ancora nella nota.

La Regione, per raggiungere gli obiettivi, ha individuato 10 aree di azione che spaziano dal sostegno alle imprese, allo sviluppo infrastrutturale e delle opere pubbliche, dalla sanità al piano energetico, dalla ricostruzione agli interventi su strutture strategiche come l'ampliamento e l'ammodernamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria e del complesso di UmbriaFiere, dalla crescita del turismo e del marchio Umbria ad una forte manovra di sostegno alle famiglie e alle fragilità.





