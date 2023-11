Regione aderisce alla campagna per uso consapevole antibiotici

E' con una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione e ai professionisti della sanità che la Regione Umbria aderisce alla settimana mondiale sull'uso consapevole degli antibiotici, dal 18 al 24 novembre. Lo annuncia l'assessore regionale alla Salute e alle politiche sociali, Luca Coletto, ricordando che la campagna è promossa in un'ottica one health, dall'Organizzazione mondiale della sanità, Food and agriculture organization of the United nations, United nations environment programme e Organizzazione mondiale della sanità animale.

"La World antimicrobial awareness week - afferma l'assessore Coletto in una nota della Regione - ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cittadini, dei professionisti e delle istituzioni, sui rischi associati all'uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici al fine di prevenire e ridurre la resistenza antimicrobica entro il 2030. In tal senso, si rende necessario uno sforzo condiviso e multisettoriale, visto che l'uso prudente degli antibiotici, in medicina umana e veterinaria, rappresenta il principale strumento per contrastare l'insorgenza dei batteri resistenti e aiutare a preservare l'efficacia di questi farmaci, affinché possano essere utilizzati anche dalle generazioni future".

La Regione sottolinea come la resistenza agli antimicrobici sia un fenomeno "in evoluzione che rischia di annullare i progressi compiuti nel trattamento delle infezioni batteriche, al punto tale da diventare un problema di sanità pubblica a livello mondiale". Si calcola infatti che ogni anno, solo in Europa, circa 33.000 persone muoiano per un'infezione legata a batteri resistenti agli antibiotici mentre quasi cinque 5 milioni siano i decessi a livello mondiale.

I materiali di comunicazione sono disponibili al link https://www.regione.umbria.it/giornata-europea-sull-uso-consapev ole-degli-antibiotici.



