Busitalia, ecco i servizi garantiti durante lo sciopero

Trasporti garantiti anche in Umbria nelle fasce orarie 6-9 e 12-15 in occasione dello sciopero di quattro proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti dalle 9 alle 13 di venerdì 17 novembre.

Busitalia, società del polo passeggeri del Gruppo FS comunica che in provincia di Perugia saranno assicurati i collegamenti per i servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione lago Trasimeno, minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi Spoletosfera e Ponzianina-Rocca e Posterna).

A Perugia saranno garantiti, con il normale orario, i servizi delle biglietterie di piazza Partigiani e stazione, l'ufficio relazioni con il pubblico, ascensori e scale mobili. A Spoleto, la biglietteria stazione FS.

In provincia di Terni garantiti i servizi autobus urbani ed extraurbani e funicolare di Orvieto.

Per tutte le corse che partiranno prima dell'orario di inizio dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

In ambito ferroviario - spiega Busitalia - saranno garantiti i collegamenti nelle fasce orarie 5:45-8:45 e 11:45-14:45.

I servizi che partono dalla stazione di origine nella fascia oraria 9:00-11:45 - si legge ancora nel comunicato - "non saranno garantiti in caso di adesione".

Maggiori dettagli o informazioni sono su www.fsbusitalia.it, oppure telefonando agli uffici relazioni con il pubblico ai numeri 0759637637 - 0744492703.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA