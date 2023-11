Accordo tra sindacati e direzione Azienda ospedale Perugia

Sono 117 gli incarichi di funzione organizzativi e 55 quelli professionali dell'area del comparto che verranno messi a bando entro dicembre dall'Azienda ospedaliera di Perugia. L'annuncio è arrivato dal Santa Maria della Misericordia dopo un incontro tra le organizzazioni sindacali rappresentanti del personale e la Direzione aziendale per la firma dell'accordo in tema di attuazione del regolamento degli incarichi alla luce del contratto vigente.

"Si è concluso un percorso di partecipazione iniziato mesi fa che ha portato ad un dialogo costruttivo tra le parti" ha sottolineato il direttore generale, Giuseppe De Filippis. "Con la firma di questo accordo - ha aggiunto -, insieme a quello siglato a fine ottobre per l'area della dirigenza, abbiamo basi solide per costruire un nuovo modello organizzativo. In accordo con le organizzazioni sindacali abbiamo deciso di puntare su un cambio di prospettiva importante che non si limita solo al conferimento di incarichi organizzativi ma alla valorizzazione del personale. Ringrazio tutti, in primis i lavoratori e tutte le organizzazioni sindacali che ci hanno aiutato a raggiungere questo importante risultato che diventa un punto di partenza per le sfide che l'Azienda dovrà affrontare".



