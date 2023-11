Vescovi in preghiera per la pace nel nome di S. Francesco

I vescovi italiani in preghiera per la pace ad Assisi nel nome di San Francesco. Lo hanno fatto nella serata che precede la chiusura dell'assemblea straordinaria della Cei nella città umbra.

Nella Basilica di Santa Chiara si è svolto un primo momento liturgico con la celebrazione del Vespro al quale hanno partecipato anche il vescovo monsignor Domenico Sorrentino e il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi.

I vescovi hanno poi raggiunto in processione, e con le fiaccole in mano, la Basilica Inferiore di San Francesco. Ad aprirla una croce in legno. Con i presuli, molti giovani, scout, semplici cittadini ma anche turisti.

Nella Basilica Inferiore di San Francesco è stata celebrata la Messa. Quindi la preghiera sulla tomba di San Francesco nella cripta.



