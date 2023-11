Save the children, lo smartphone ai ragazzi sempre prima

Il 65,9% dei ragazzi italiani usa il cellulare tutti i giorni, ma questo parametro in Umbria sale al 73%. E si abbassa sempre di più l'età in cui si possiede o utilizza uno smartphone, con un aumento "significativo" dopo la pandemia. Sono alcuni dei dati che propone l'Atlante "Tempi digitali" diffuso da Save the children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, in vista della giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra il 20 novembre.

Nella regione il 79,4% di bambini e adolescenti tra 6 e 17 anni utilizza internet tutti i giorni (al di sopra della media nazionale, che si attesta al 73%), e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone.

Altro dato evidenziato nel rapporto è quello relativo al cyberbullismo, che, come dato generale, è in aumento tra gli 11 e i 13 anni. In Umbria gli adolescenti vittime di questi episodi sono il 14,8%, emerge dall'Atlante. Le ragazze sono più frequentemente vittime di atti di cyberbullismo, ma esiste anche una quota di "bulle" che - in base al quadro di Save the children -colpiscono le compagne per isolarle e deriderle soprattutto negli anni della pre-adolescenza, quando i tempi di crescita non sono uguali per tutte.

L'analisi evidenzia poi che in Umbria le ragazze e i ragazzi di 11, 13 e 15 anni che mostrano un uso problematico dei social media sono il 12,5% (la media nazionale è del 13,5%). Sono soprattutto le ragazze a soffrirne e l'età più "critica" è quella dei 13 anni. Tra le principali motivazioni dell'uso intensivo dei social media è indicato quello di scappare da sentimenti negativi.

Per quanto riguarda, invece, i videogiochi, in Umbria il 20,8% dei giovani di 11, 13 e 15 anni ne fa un "uso problematico" (sotto la media nazionale, 24%): qui sono però i ragazzi ad essere più esposti e l'età di maggiore esposizione, in questo caso, si abbassa a 11 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA