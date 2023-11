Per Banca Italia dal turismo contributo positivo all'economia

Il turismo si conferma comparto trainante per l'economia dell'Umbria. In base all'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia ha infatti "continuato a fornire un contributo ampiamente positivo grazie all'ulteriore robusto incremento delle presenze (del 9,6 per cento nei primi nove mesi, più della media nazionale) sia di italiani sia di stranieri".

Presenze che "hanno raggiunto un nuovo massimo" è stato detto nel corso della presentazione dei dati a Perugia. In base all'aggiornamento congiunturale la crescita è stata più marcata per la componente straniera, ha interessato tutte le tipologie ricettive ed è stata diffusa a quasi tutto il territorio.

La direttrice della filiale di Perugia della Banca d'Italia ha parlato di "fase espansiva" della crescita. "L'aeroporto di San Francesco - ha quindi sottolineato - ha registrato un flusso di passeggeri in crescita del 53,7 per cento che ha superato di due volte e mezzo il picco del 2019".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA