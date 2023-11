La Regione amplia il progetto pilota contro il bullismo

Far crescere negli adolescenti la sensibilità verso le tematiche legate al bullismo, promuovendo da una parte l'attività di conoscenza del fenomeno, compreso il cyberbullismo, e dall'altra condividere e avviare percorsi di prevenzione, a partire dai contesti socio-educativi in generale, in primis le scuole è l'obiettivo con cui la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute e alle Politiche sociali, Luca Coletto, ha stabilito di ampliare i risultati del progetto pilota "Connessi" -Peer Education per il contrasto al bullismo già sperimentato sul territorio.

"Gli ultimi dati dell'Istituto superiore di Sanità e del Moige - ha spiegato lColetto - ci dicono che il 15% dei ragazzi è vittima di bullismo e cyberbullismo. E' evidente pertanto, come tale fenomeno meriti una costante attenzione da parte di tutte le istituzioni per salvaguardare la salute psicofisica di adolescenti e giovani. In particolare il progetto pilota Connessi- Peer education per il contrasto al bullismo, ha dato risultati importanti nelle scuole in cui è stato attivato.

Quindi, riteniamo sia opportuno dare continuità a quanto già realizzato, per promuovere la salute degli adolescenti e dei giovani del territorio umbro, valorizzando e integrando le esperienze pregresse delle scuole. Un risultato della formazione è stato di portare i ragazzi e le ragazze a familiarizzare e a ragionare in modo più profondo sulla tematica del bullismo che ben conoscevano già a livello di realtà scolastica, fornendo però loro alcuni strumenti per approfondirne le dinamiche, le determinanti e le possibili implicazioni sociali e relazionali nella quotidianità che vivono a scuola. Pertanto, è opportuno rendere fruibile anche in altre scuole e altri territori quanto emerso nel progetto pilota in un'ottica di equità, nonché estendere il lavoro anche ad alcuni contesti extrascolastici, laddove non sia già avvenuto".



