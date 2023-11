Grande partecipazione alla cena di solidarietà dell'Aucc

Grande partecipazione alla cena di San Martino dell'Aucc al Castello di Solfagnano.

Fra gli ospiti, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei che ha parlato di "un appuntamento atteso e importante, di solidarietà, oltre che di riconoscenza verso un'associazione che fa tanto per i malati oncologici, per la ricerca e l'assistenza domiciliare". "Questa serata - ha aggiunto - rappresenta un momento di condivisione di un percorso fondamentale che è di aiuto alle persone malate di cancro".

"Rappresentiamo la nostra riconoscenza per ciò che fanno i tanti volontari dell'associazione e per ciò che si realizza dentro l'associazione, attraverso la ricerca e l'assistenza domiciliare, con i volontari che non fanno mai sentire soli i pazienti" ha detto il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

Anche il professor Fausto Roila ha rimarcato l'azione strategica dell'Aucc, secondo quanto si legge in una nota di quest'ultima. "Ciò che ha dato in termini di supporto, in questi decenni, agli oncologi, agli infermieri, agli operatori sanitari della struttura complessa di oncologia - ha detto - è qualcosa di straordinario che i nostri pazienti riconoscono".

Il presidente dell'Aucc, Giuseppe Caforio ha sostenuto come l'iniziativa "consenta di raccogliere fondi per sostenere il cuore" dell'attività dell'Aucc, "l'assistenza domiciliare. . Ciò è possibile grazie ai diversi sponsor che ci sostengono, fra cui la Vim spa". "Una serata che ci dà soddisfazione - ha aggiunto - e che ci permette di continuare a lavorare su tre direttrici strategiche: prevenzione, ricerca e assistenza domiciliare. Far del bene è importante, ma dare continuità è tanto essenziale, quanto difficile. Questa serata è un salvagente per la continuità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA