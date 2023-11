Banca Italia, prosegue indebolimento dell'economia umbra

Nel 2023 è proseguita la fase di "progressivo indebolimento" dell'attività economica umbra in atto dalla metà dello scorso anno. E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale realizzato dalla Banca d'Italia e presentato a Perugia.

A illustrare i dati è stata la direttrice Miriam Sartini.

In base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter) nel primo semestre - è stato detto - il prodotto è cresciuto dell'1,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, in linea con il dato italiano ma in forte rallentamento.

L'indicatore coincidente Regiocoin-Umbria, che fornisce una stima dell'evoluzione delle componenti di fondo dell'economia regionale, mostra poi un peggioramento a partire dal mese di marzo e nella fase più recente è divenuto negativo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA