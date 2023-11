Ad Antognolla un resort per 220 turisti del lusso

Sarà un resort con una settantina di stanze più una ventina di residenze, quello che la Six Senses realizzerà nel complesso di Antognolla per complessivamente 200-220 persone tra ospiti del resort e delle residenze. Anche se il ceo Neil Jacobs ha spiegato che si procederà "per fasi".

Molto lavori per tanti" ha assicurato con l'ANSA. "Ci saranno ristoranti - ha aggiunto -, centro benessere e altri servizi. Il numero di impiegati in un resort del nostro livello è più alto rispetto a uno di fascia più bassa".

"E' importante che la struttura diventi parte della comunità - ha sottolineato Jacobs -, che ci sia un ristorante e sia aperto a tutti".

Six Senses punterà su personale locale. "Dobbiamo e vogliamo" ha spiegato il ceo. "Parliamo di 300-400 persone direttamente impiegate - ha proseguito - più ci sarà l'effetto di un prodotto così. Ci sarà lavoro per 1.200-1.300 persone tra fornitori e tutto il resto dell'indotto".

Jacobs ha infine sottolineato l'importanza dell'aeroporto per una struttura che punta sul turismo internazionale come Antognolla. "Ne ho già parlato con i vertici della Regione e so i progressi che stanno facendo" ha concluso.



