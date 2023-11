Accordo Università Studi Perugia e Instituto Cervantes

La promozione di attività culturali ed educative è l'obiettivo di un accordo quadro firmato a Perugia dall'Università degli Studi di Perugia e l'instituto Cervantes. A firmarlo sono stati il rettore Maurizio Oliviero e Ignacio Peyró Jiménez, direttore della sede di Roma dell'ente.

"Con entusiasmo avviamo la collaborazione con l'istituto Cervantes di Roma, che incarna l'eccellenza nella diffusione della cultura e della lingua spagnola, parlata da più di 540 milioni di persone nel mondo" ha affermato Oliviero, secondo quanto riporta l'Ateneo in un comunicato. "Questa partnership - ha aggiunto - costituisce un'opportunità importante di arricchimento formativo e di acquisizione di competenze linguistiche per le nostre studentesse e i nostri studenti, prevedendo attività formative e culturali congiunte, in grado di offrire una formazione completa e diversificata, capace di adattarsi alle esigenze di un mondo sempre più interconnesso".

"L'Instituto Cervantes - ha ricordato Peyró Jiménez - porta a compimento la sua vocazione quando lavora con istituzioni di grande prestigio come l'Università degli Studi di Perugia.

Questo accordo serve ad ufficializzare la nostra proficua collaborazione già in atto".

Mediante l'accordo l'Instituto Cervantes e l'Università degli Studi di Perugia esprimono la loro volontà di collaborare alla realizzazione di attività e progetti didattici e culturali comuni correlati ai propri scopi.



