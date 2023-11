Sindacati, verso accordo di programma per l'Ast di Terni

Potrebbe essere stipulato tra la fine dicembre e l'inizio di gennaio l'accordo di programma per l'Ast di Terni. Lo hanno reso noto Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm al termine di un incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy, rappresentato dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto, che mirava a fornire aggiornamenti sull'avanzamento della discussione in merito all'intesa.

Le organizzazioni sindacali hanno reso noto - in una nota congiunta - di essere state informate dal ministero che la discussione in Commissione europea circa i fondi destinati alle aziende "Hard to Abate" interessate all'uso di combustibili a idrogeno, è arrivato alla fine. "Pertanto - è detto in una nota sindacale -, ci è stato prospettato che si potrebbe arrivare alla stipula dell'accordo di programma con le istituzioni interessate a fine dicembre-primi di gennaio. E, a quel punto, Ast di Terni potrà utilizzare, con la partecipazione di Invitalia e tramite i fondi Europei, la realizzazione in toto dell'investimento previsto".

Per i sindacati "è sicuramente positivo lo sblocco dei finanziamenti che possano portare a compimento gli investimenti". "Ma va purtroppo - aggiungono - denunciato che a tutt'oggi non conosciamo nessun elemento di dettaglio del piano industriale che chiediamo fin d'ora sia parte integrante dell'accordo di programma, dopo la discussione con il sindacato.

Invieremo ufficialmente richiesta di incontro all'azienda, già nella giornata di oggi, con all'ordine del giorno la discussione del piano industriale. Chiederemo che il Mimit sia garante della trattativa e che l'eventuale accordo sindacale sia parte integrante dell'accordo di programma tra le istituzioni firmatarie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA