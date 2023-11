Le Cronache di Narnia per ricordare Marianna Boccolini

Narni ospiterà un evento dedicato alle Cronache di Narnia, nel 60/o anniversario della morte del suo autore. E' organizzato dalla fondazione 'Un mondo a colori - Ets", nata nella memoria della giovane narnese Marianna Boccolini, scomparsa in un incidente stradale nel 2010, appassionata lettrice del romanzo e si terrà venerdì 8 dicembre presso l'auditorium Bortolotti.

Il convegno prevede un panel con interventi di esperti di letteratura fantasy (Paolo Gulisano e Guglielmo Spirito) e una testimonianza di Massimo Reschiglian, biografo di Marianna.

All'interno dell'auditorium verrà offerta anche la possibilità di degustare i dolci della cucina di Narnia e di visitare una esposizione di opere d'arte a tema.

In serata presso il cinema Monicelli di Narni, è prevista la proiezione del film Il leone, la strega e l'armadio.

L'appuntamento si pone in connessione con le altre iniziative, aventi per tema le Cronache di Narni, che si svolgeranno in città nei giorni successivi. Con il Patrocinio del comune di Narni e la sponsorizzazione del gruppo Artisti Per Dio.



