Il museo della Memoria, Assisi nelle scuole di Long Island

Il museo della Memoria, Assisi 1943-1944 continua il suo viaggio negli Stati uniti.

L'esposizione in italiano e inglese che racconta dei 300 ebrei salvati nella città umbra nel corso della seconda guerra mondiale, sarà in diverse scuole cattoliche di Long Island.

"Grazie alla collaborazione con la Pave The Way Foundation e DeSales Madia e alla missione negli States dello scorso agosto del nostro responsabile per le relazioni internazionali monsignor Anthony Figueiredo - spiega la direttrice del Museo, Marina Rosati - sono state attivate una serie di collaborazioni, in particolare con l'ente che equivale al nostro Ufficio scolastico regionale, per far conoscere questa straordinaria pagina di accoglienza. Durante gli anni terribili della Shoah ci sono stati anche sprazzi di luce e la storia di Assisi è uno di questi. Siamo orgogliosi che la città, la sua storia, il suo patrimonio valoriale, possano essere conosciuti ancora di più, al di là dell'immensa eredità di San Francesco. Inoltre il fatto che tutto il materiale è anche in italiano è un modo per diffondere e divulgare la nostra lingua e cultura. Non a caso per tutto il mese di maggio 2022 il Museo è stato ospitato all'Istituto italiano di cultura di New York riscuotendo un tangibile interesse".



