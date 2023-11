Dalla Regione quasi otto milioni di euro per gli studenti

Ammontano a 7 milioni 960 mila euro le risorse che la Regione ha stanziato a sostegno delle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio a beneficio degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, residenti in Umbria. Lo rende noto l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Agabiti.

"La Giunta regionale ha incrementato con ulteriori 1.960.000 euro i 6 milioni stanziati inizialmente a copertura delle richieste e che il 13 novembre sono state pubblicate le graduatorie relative all'ultimo avviso pubblico per la concessione delle borse di studio per l'anno scolastico 2022-2023" ha spiegato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Regione.

"Le risorse stanziate - ha spiegato Agabiti - garantiscono la copertura totale delle richieste e nei prossimi giorni saranno erogati i contributi. Le borse sono finanziate dal Programma regionale Fondo sociale europeo nell'ambito dell'asse Istruzione e formazione per una copertura finanziaria iniziale di 6 milioni di euro, integrata dalla Giunta regionale con ulteriori 1.960.000 euro per coprire l'intero fabbisogno e dare totale copertura finanziaria a tutte le istanze pervenute e ammissibili a finanziamento. Un'azione questa, fortemente voluta anche dalla presidente Donatella Tesei".

"Confermiamo la grande attenzione di questo governo regionale per le politiche per la famiglia" ha quindi commentato Tesei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA