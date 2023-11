Assemblea approva disegno legge per più fondi al bonus bebè

L'Assemblea legislativa ha approvato il disegno di legge di iniziativa della Giunta per la "variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025" che incrementa di 100 mila euro gli stanziamenti a sostegno della natalità.

L'atto è stato presentato dal presidente della prima commissione, Daniele Nicchi. Prevede - riferisce Palazzo Cesaroni - una riprogrammazione di 100 mila euro provenienti dal fondo comunicazione istituzionale per andare ad incrementare i fondi a disposizione della legge sul bonus bebè. In questo modo, si legge nel provvedimento, si rafforza la dotazione finanziaria di 500 mila euro già prevista in bilancio, così da poter raggiungere altri 200 nuclei familiari, portando quelli destinatari del bonus bebè da mille a 1.200. Gli interventi a sostegno della natalità, si specifica nell'atto, rappresentano "un'importante componente delle politiche regionali anche alla luce della necessità di invertire i negativi trend demografici in atto che, in prospettiva, potrebbero generare impatti negativi sui livelli di sviluppo della regione". In questo senso - è stato aggiunto - sia nel 2021 che nel 2022 "importanti interventi" sono stati avviati a sostegno delle famiglie attraverso l'erogazione di un contributo economico 'una tantum' di 500 euro per ogni figlio.



