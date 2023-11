Vincenzo Briziarelli confermato presidente Confindustria Umbria

Vincenzo Briziarelli è stato confermato all'unanimità alla presidenza degli industriali umbri, anche per il biennio 2023-2025. Così come il vicepresidente, Giammarco Urbani. L'elezione è avvenuta oggi nel corso della parte privata dell'assemblea generale di Confindustria Umbria, riservata alle imprese associate, durante la quale è stato approvato il programma di attività del mandato.

Appuntamento che si tenuto al teatro Lyrick di Assisi.

Nella successiva parte pubblica, aperta proprio dalla relazione del rieletto presidente Briziarelli, sono previsti gli interventi , in videocollegamento, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che chiuderà i lavori.

In programma anche una tavola rotonda intitolata "L'uomo al centro" sui temi dell'innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità.

Al termine dell'elezione di Briziarelli, Confindustria Umbria ha inoltre consegnato il "Premio fedeltà associativa" alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Sono state premiate: Asciutti, Betti, Cartotecnica Tifernate, Di Biagi Costantino, Ellesse International, Eskigel - Froneri Italia, Grafiche Trotta Perugia, Knoll International, Lucaccioni F.lli, Meccanotecnica Umbra, Renzacci Industria Lavatrici, Teletecnica, Urbani Tartufi, Calzoni, Godioli & Bellanti.



