Urso, settimana decisiva per la riprogrammazione dei fondi Pnrr

Si augura che quella appena iniziata possa essere la "settimana decisiva" per la riprogrammazione dei fondi Pnrr il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Parlando in diretta video ad Assisi, durante l'Assemblea generale di Confindustria Umbria, il ministro ha ricordato che in sede europea si sta definendo questa riprogrammazione con l'obiettivo di ottenere "almeno 5 miliardi in più che destineremo al piano transizione 5.0 rivolto all'efficientamento energetico delle imprese e quindi alla tecnologia green per raggiungere gli obiettivi europei e una migliore competitività complessiva".

"Risorse che si aggiungeranno, se tutto andrà in porto come pensiamo e ci auguriamo, al piano Industria 4.0 finanziato per 3,4 miliardi annui per i prossimi due anni" ha affermato Urso parlando quindi di questo percorso come di "una spinta significativa in più al sistema delle imprese".



