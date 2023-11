Tesei, penso a una misura contro i salari 'troppo bassi'

Una possibile misura in arrivo per contrastare il dato "preoccupante" dei salari "troppo bassi" dell'Umbria: l'ha annunciata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante il suo intervento che ha concluso la parte pubblica dell'Assemblea di Confindustria Umbria.

"Anche da questa assemblea - ha detto rivolgendosi alla platea di imprenditori - deve venire fuori un impegno da prendere tutti insieme. Sui salari umbri, troppo bassi, dobbiamo intervenire e farlo insieme anche in questo caso. Sto infatti valutando la possibilità di mettere in campo una misura che comunque ci possa vedere così contribuire e incentivare questo percorso".

Per Tesei diventa inoltre necessario "valorizzare le competenze dei giovani e metterli in condizioni di essere assunti e di fare esperienze nelle imprese".

"Sono convinta che nelle prossime riunioni insieme possiamo trovare la soluzione giusta" ha concluso la presidente della Regione.



