Philip Morris, in Umbria 9.500 addetti in diversi settori

L'impatto economico diretto, indiretto e indotto per il 2022 degli accordi sottoscritti in Umbria da Philip Morris è stimato in 77 milioni di euro. Ciò attiva un circuito economico "virtuoso" che genera una occupazione stimata di oltre 9.500 addetti nei diversi settori dell'economia regionale. Lo ha sottolineato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato della multinazionale intervenendo all'assemblea di Confindustria Umbria ad Assisi.

L'acquisto del tabacco in foglia - ha ricordato - viene gestito dagli uffici di Philip Morris a Bastia Umbra dove, a novembre 2022, è stata annunciata anche l'apertura dello European leaf warehousing center, il nuovo centro di primo stoccaggio del tabacco destinato ai principali siti produttivi dell'azienda in Europa.

In Umbria, a Terni - è stato detto ancora -, si trova anche uno dei tre digital information service center, centri di assistenza avanzati dedicati al supporto dei consumatori adulti dei prodotti senza combustione. Impiegherà fino a 150 posti di lavoro entro il 2023, con un investimento fino a 30 milioni di euro in cinque anni.

"L'azienda - ha detto ancora Hannappel - è impegnata anche per valorizzare il capitale umano: è già confermato, e in fase di calendarizzazione per le prime settimane del 2024, un ciclo incontri formativi, destinati ai docenti delle scuole superiori di ambito tecnico-industriale e degli Its organizzato con Its Umbria academy, su temi di industria 4.0, smart manufacturing e lean organization. Stiamo sviluppando anche un progetto di upskilling per le piccole e medie imprese. Realizzando, grazie alla collaborazione con il centro di competenza dell'Emilia-Romagna, un programma di formazione ad hoc destinato alle piccole e medie imprese associate a Confindustria Umbria".





