Il premio Clara Sereni a Mencarelli, Calandrone e Spiechowicz

Daniele Mencarelli con Fame d'aria (Mondadori), Premio della Giuria Specialistica, Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi) Premio della Giuria Popolare e Jadwiga Spiechowicz con 'Così vivevano l'estate' per la Sezione Inediti: sono i vincitori della quarta edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni. Il riconoscimento, dedicato ai temi presenti nell'opera dell'intellettuale e scrittrice scomparsa nel 2018, è stato consegnato l'11 novembre.

La Giuria Popolare è composta da utenti delle Biblioteche, gruppi di lettura spontanei, studenti dell'università degli Studi di Perugia e del III e IV anno dei licei umbri aderenti.

Presieduto dalla giornalista Benedetta Tobagi - con presidente onoraria la senatrice Liliana Segre - il Premio è promosso dall'associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi e ali&no editrice, in collaborazione con il Comune di Perugia e la rivista letteraria Noidonne, con il patrocinio di Ucei (Unione Comunità Ebraiche Italiane), università degli Studi di Perugia, e con il sostegno di Fondazione Guglielmo Giordano e del Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria.



