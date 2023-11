Già ridistribuiti fascicoli ex magistrato sorveglianza Perugia

Sono stati "già redistribuiti agli altri magistrati" del tribunale di sorveglianza di Perugia i fascicoli che erano in carico ad Ernesto Anastasio, il magistrato appassionato di letteratura sospeso dal Csm per avere accumulato 858 fascicoli di arretrato e per il quale è stata avviata la procedura per la dispensa dal servizio. Lo sottolinea il presidente dell'Ufficio Antonio Minchella, evidenziando che i procedimenti "vengono trattati nel rispetto dei diritti delle persone condannate e del ruolo dei difensori".

Nei giorni scorsi da alcune dichiarazioni di Anastasio erano emerse presunte diversità di trattamento tra i legali.

Il presidente del tribunale di sorveglianza specifica inoltre, in un comunicato, che "al contempo, sono state avviate iniziative per cercare di colmare il vuoto di organico e velocizzare le decisioni".

"Quanto poi al contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le valutazioni circa eventuali responsabilità del dichiarante che saranno accertate nelle sedi competenti - afferma Minchella -, il dottor Anastasio ha fatto espresso riferimento soltanto a propri asseriti comportamenti di favore o di vicinanza a taluni difensori in fascicoli a lui assegnati in autonomia e non anche a comportamenti degli altri magistrati del tribunale di sorveglianza di Perugia, i quali con correttezza continuano a operare supplendo alle mancanze di organico, affrontando le sopravvenienze e smaltendo il notevole arretrato nel rispetto delle persone detenute e nella piena considerazione per l'attività degli avvocati, allo scopo di offrire un'adeguata risposta alla domanda di giustizia dell'utenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA