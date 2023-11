Delegazione di medici cinesi in visita all'ospedale di Perugia

Una delegazione di medici cinesi ed in particolae di vertici e di specialisti del General Hospital of Ningxia Medical University ha fatto visita lunedì 13 novembre all'azienda ospedaliera di Perugia per conoscere l'organizzazione e alcune delle strutture sanitarie ospedaliere.

Molte le analogie fra i due ospedali, pur con le prevedibili differenze nei numeri, visto che l'ospedale cinese, uno dei più importanti della Cina, conta 3.600 posti letto.

La delegazione cinese - riferisce l'ospedale perugino - formata da otto medici specialisti in ortopedia, ginecologia, urologia e nefrologia, diretta dal prof. Jin Qunhua, direttore generale del General Hospital of Ningxia Medical University stata accompagnata dalla Direzione in visita alla struttura complessa di Nefrologia Dialisi e al blocco operatorio "Vittorio Trancanelli". In Nefrologia Dialisi sono stati accolti dal dottor Francesco Solano e dal professor Gianpaolo Reboldi, medici nefrologi, e dalla coordinatrice infermieristica Cristina Caponi. L'interesse della professoressa Tian Na, direttrice della Nefrologia Dialisi del General Hospital of Ningxia Medical University, si è soffermato sull'approfondimento delle cure erogate al paziente con patologia renale in dialisi e su modelli assistenziali innovativi come il day service. Gli ospiti hanno visitato il blocco operatorio "Trancanelli", accompagnati dalla dottoressa Ilaria Bernardini medico di direzione, e si sono trattenuti presso la centrale di sterilizzazione.

La seconda parte della mattinata è stata riservata allo scambio e discussione di casi clinici delle discipline di ortopedia e ginecologia.

Giuseppe De Filippis, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, ha sottolineato l'importanza del progetto: "Il nostro compito in sinergia con l'Università, è anche quello di favorire lo scambio internazionale di esperienze sul fronte chirurgico, clinico e tecnologico con un unico obiettivo, quello di curare il paziente e di dare le migliori soluzioni mediche per le cure e l'assistenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA