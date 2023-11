Briziarelli, obiettivo Umbria sempre più attrattiva per le imprese

"L'obiettivo per i prossimi dieci anni è rendere l'Umbria la regione più attrattiva per le imprese che vogliono investire in sostenibilità realizzando i progetti strategici individuati nello studio 'Umbria 2032', tutto ciò mettendo l'uomo al centro delle attenzioni e aspirazioni delle imprese e della comunità, al centro del rapporto con la tecnologia e al centro delle politiche per lo sviluppo territoriale": lo ha affermato il presidente degli industriali umbri, Vincenzo Briziarelli, aprendo la parte pubblica dell'assemblea generale di Confindustria regionale che lo ha confermato alla guida per altri due anni. Lo ha fatto evidenziando quindi "la centralità della persona" come "faro" per guidare l'azione delle imprese.

In un teatro Lyrick di Assisi "al completo", di fronte ad una platea di imprenditori, autorità e rappresentanti delle istituzioni, Briziarelli, diffondendo e commentando anche l'analisi condotta dallo studio Ambrosetti per volontà di Confindustria Umbria, ha indicato alcuni punti fermi per guidare, e non subire, i processi di cambiamento che interessano le imprese. Perché altrimenti, ha commentato, "il contesto in continua trasformazione rischia di disorientarci".

"L'industria umbra è robusta e solida - ha sottolineato Briziarelli - e caratterizzata da un grande dinamismo imprenditoriale. Le filiere produttive sono flessibili, veloci e di primissimo livello internazionale. Ciò non significa che non vi siano spazi di miglioramento o che non serva una discontinuità. Le nostre imprese devono e possono cambiare in funzione dei mutamenti e delle nuove sfide legate a intelligenza artificiale e sostenibilità. A vincere saranno le imprese che sapranno valorizzare il lavoro delle persone con gli strumenti di intelligenza artificiale”. Per affrontare queste trasformazioni, ha inoltre aggiunto il presidente degli industriali umbri, “le aziende devono potersi confrontare alla pari con i concorrenti internazionali”. “Serve, perciò, un contesto adeguato sia in Europa che in Italia – ha concluso – perché per generare crescita e occupazione occorrono stabilità, della politica e delle misure di sostegno alle imprese, ma anche leggi semplici e certe”. Briziarelli si è detto quindi, infine, d’accordo con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, “quando afferma che sono maturi i tempi per lanciare il piano industria 5.0, che combina l’investimento digitale con quello per la sostenibilità”.

