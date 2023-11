Bonomi, pensare a nuovi stimoli per gli investimenti

"È necessario pensare a nuovi stimoli per gli investimenti": è quanto ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, oggi all'assemblea regionale degli industriali umbri. "Stiamo tornando a quella dimensione di crescita strutturale degli ultimi vent'anni e cioè degli zero virgola", ha sottolineato.

"Se non facciamo investimenti non cresce il Paese", ha detto ancora il presidente di Confindustria. "Mantenere il nostro sistema di welfare in queste condizioni non sarà semplice", ha quindi sottolineato. "Noi continuiamo a insistere, sembra un'ossessione, ma ci vuole stimolo agli investimenti", ha ribadito Bonomi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA