Bonomi, negli anni delle emergenze industriali molto bravi

Negli ultimi quattro anni caratterizzati da emergenze continue, dal Covid alla guerra in Medio Oriente, per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, "gli imprenditori italiani sono stati molto bravi". "Non perché diamo il meglio in emergenza, ma perché siamo nel mondo e gestiamo la visione del nostro business tenendo conto di tutte queste criticità", ha spiegato intervenendo all'assemblea di Confindustria Umbria che si è svolta ad Assisi.

"Tutto il mondo è rimasto sorpreso dal rimbalzo positivo del nostro Pil - ha detto ancora Bonomi -, ma non è un caso. Dopo le sberle prese nel 2008-2010 e 2011, noi ci siamo patrimonializzati, abbiamo investito in innovazione e ricerca e abbiamo diversificato sui mercati internazionali e quindi non è un caso che noi eravamo pronti per ripartire e non è un caso che ribadiamo al governo che se vogliamo crescere deve stimolare gli investimenti".

"Quando l'Italia ha rimbalzato nel Pil è quando faceva investimenti", ha sottolineato il presidente.



