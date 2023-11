Azienda offre posti gratis a teatro ai giovani under 30

Teatro a portata di giovani: ingresso gratuito per gli under 30, a Città di Castello, grazie ad una azienda del posto attiva nella produzione e commercializzazione di olio, che da anni, prima in Italia, porta avanti con successo questo originale progetto: offrire ai giovani tra i 16 e i 29 anni la possibilità di vivere una stagione teatrale da spettatore, completamente gratuita.

L'iniziativa "Taste the Theatre" promossa dall'Oleificio Ranieri di Città di Castello, in collaborazione con il Comune, Sogepu e Teatro stabile dell'Umbria, è nata con l'intento di avvicinare le giovani generazioni al mondo del teatro.

L'azienda ha acquistato 60 abbonamenti e prenotato l'intero quarto ordine dei palchi del Teatro degli Illuminati, per tutta la stagione di prosa 2023-2024 (otto spettacoli). Sul sito internet, creato per appositamente, "www.tastethetheatre.it", i giovani possono registrarsi e chiedere i biglietti. L'iniziativa ha fatto centro anche in questo avvio di stagione, con i biglietti già assegnati.

Al termine di ciascuna serata teatrale sarà offerta una degustazione di prodotti tipici locali che coinvolgerà la compagnia che porta in scena lo spettacolo.

"Raccontare la storia di Taste the Theatre é raccontare di giovani tifernati che da sei anni si ritrovano, durante la stagione teatrale, per godere del ricco panorama del teatro degli Illuminati di Città di Castello", precisano Raoul e Rachele Ranieri, titolari dell'azienda. "E' anche un racconto di grande soddisfazione per noi - che abbiamo ideato e sostenuto l'evento - nel vedere così tante ragazze e ragazzi riempire i palchi messi a loro disposizione. Ogni serata del programma proposta dal Teatro stabile dell'Umbria, é a loro dedicata. La crescita culturale e la passione per l'arte, la condivisione di un momento sono gli obiettivi che si volevano perseguire sin dal primo momento - sottolineano ancora - ed il Comune, con l'assessore e con lo staff dell'ufficio cultura, hanno sostenuto e rinnovato negli anni la possibilità di ripetere la bella esperienza di Taste the Theatre, convinti che il binomio giovani e cultura sia un potente strumento di crescita e di emancipazione per tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA