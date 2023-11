Torna la cena di gala di San Martino dell'Aucc

Torna l'annuale appuntamento dell'Aucc con la cena di gala di San Martino che quest'anno si svolgerà al Castello di Solfagnano, con il sostegno rinnovato di Vim Spa.

L'appuntamento è per sabato 11 novembre, a partire dalle ore 20.00. Sono stati invitati parlamentari, rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale e universitario, cittadini, donatori dell'associazione.

L'obiettivo è come sempre quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della prevenzione del cancro, sull'importanza della ricerca e di sostenere i ricercatori. In particolare, quanto devoluto durante la serata sarà destinato al mantenimento del Servizio di assistenza oncologica domiciliare.

"Aucc - spiega in una sua nota il presidente, Giuseppe Caforio - eroga importanti servizi che sono gratuiti per chi li riceve, ma che hanno un costo notevole per l'associazione che si avvale di medici, infermieri e professionisti di grande qualità.

Non possiamo retrocedere su questi servizi, soprattutto in un momento in cui c'è sempre più carenza di personale medico. Mi auguro che a questa serata possa rispondere tutta la comunità, perchè sostenere i pazienti oncologici e la ricerca è una questione che riguarda tutti".



